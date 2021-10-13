Приштина, Сербия, 13 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В полиции Косово 13 октября сообщили о том, что на севере Косово, в Северной и Южной Митровице, а также в Приштине и Пече прошла операция по разгрому контрабандистской сети.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в полиции подчеркнули, что операция проводилась при координации с прокуратурой, компетентными судами. Был произведен обыск частных помещений, магазинов и прилавков. Товары, которые считаются контрабандой, были конфискованы в качестве вещественного доказательства.

Сообщается, что в ходе операции сербы оказали сопротивление — одна машина была сожжена, протестующие или, возможно, те, кого называли контрабандистами, кидали камнями в полицейских и блокировали проезд по улицам. Был применен слезоточивый газ.