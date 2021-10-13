Москва, 13 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Прицел сверхвысокой кратности с широким диапазоном поправок создан в России специалистами Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), сообщает 13 октября ТАСС.

Прорезь прицела

Кратность нового оптического прицела переменная и составляет от 5 до 20 крат.

По словам генерального директора КМЗ Александра Новикова, прицел позволит стрелку уверенно поражать любые цели на дальности до 1500 метров.

«Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров», — рассказал он.

Изделию присвоен индекс ПО 5−20×56, оно будет выпускаться под широко известной торговой маркой «Зенит».

По словам Новикова, прицел способен выдерживать отдачу даже самых крупных винтовочных калибров.

При этом он напомнил, что снайперские прицелы «Зенит» не уступили лучшим иностранным образцам на снайперских соревнованиях Армейских международных игр — 2021.