Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые одобрило электронные сигареты для продажи, сообщает 13 октября BBC.

Ecig Click Электронная сигарета

Управление разрешило продажу трех продуктов компании RJ Reynolds под маркой Vuse, посчитав, что польза для взрослых, пытающихся бросить курить, перевешивает риск пристрастия подростков.

Отметим, что разрешенные продукты имеют табачный вкус, в отличие от сладких вкусов, популярных среди молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,06 миллионов американских школьников средних и старших классов используют электронные сигареты, согласно данным опроса 2021 года.

Напомним, что исследования об использовании электронных сигарет среди детей и подростков вызывает все большую озабоченность общественного здравоохранения. Производители этих устройств попали под пристальное внимание регулирующих органов в связи с тем, что их маркетинг ориентирован на молодежь.