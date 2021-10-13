Москва, 13 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель при определённых условиях на рынке, но Россия надеется, что ситуация будет сбалансированной. Об этом 13 октября заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

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«Сегодня цена уже $83. Действительно, цены не стоят на месте, они идут либо верх, либо вниз. Они могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной», — сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы шансы роста цены на нефть до $100.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин также заявил, что считает «вполне возможным» увеличения стоимости нефти до уровня в $100 за баррель.