Орск, Оренбургская область, 13 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области увечилось число умерших от отравления суррогатным алкоголем. В больнице скончался пациент, состояние которого оценивалось как крайне тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Нет алкоголю!

Жертвами смертельных спиртных напитков стали в общей сложности 35 человек.

Напомним, на востоке региона произошло массовое отравление людей алкоголем, в состав которого входил ядовитый метиловый спирт. Пострадали 64 человека, 35 из них скончались.

На сегодняшний день (13 октября) в клиниках остаются на лечении 16 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены три человека. Еще 16 человек получают терапию амбулаторно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту массовой гибели людей от алкоголя возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны 15 человек. Большинство из них отправлены под стражу.

Медики призывают население отказаться от спиртных напитков на время расследования резонансного дела.