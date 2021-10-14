Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Сегодня, 13 октября, канадский актёрУильям Шетнер отправился в«космическое пространство» в рамках туристического суборбитального полёта корабля New Shepard компании Blue Origin. Корабль стартовал утром 13 октября, сообщает CNN.

NASA Космический старт

Шетнер вошёл в состав экипажа второй туристической миссии кораблей серии New Shepard. Отмечается, что отснятые в ходе полёта кадры будут использованы в документальном фильме.

Отметим, что нет единого определения «космического пространства». На данный момент ученые не нашли точную высоту, где оно начинается, так как это размытая грань.

Напомним, что Уильям Шетнер получил известность благодаря роли капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Кирка в сериале «Звёздный путь» и одноимённом фильме. 90-летний актёр может стать самым пожилым участником космического полёта в истории.