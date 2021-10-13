Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Ленинградская область до конца текущего года получит от Российского экологического оператора (РЭО) средства на модернизацию и строительство современной инфраструктуры для глубокой обработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбор мусора в Ленобласти.

С начала 2021 года РЭО оказывает такие меры поддержки, как поручительства по кредитам и займам, приобретение облигаций, в том числе конвертируемых в доли акций управляющих компаний (УК), участие в уставном капитале.

Ленинградская область относится к 11 субъектам РФ, которым до конца года в помощь запланирована общая сумма около 6,5 миллиардов рублей.

«К 2030 году наша цель — построить около 950 объектов мощностью 94 млн тонн ТКО. На это понадобится около 430 миллиардов рублей инвестиций», ― отметил глава РЭО Денис Буцаев.