Красногорск, 13 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Подмосковье сев озимых зерновых культур под урожай 2022 года превысил плановые показатели. Об этом 13 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, работы по севу озимых культур на территории региона близятся к завершению. Завершить эту деятельность планируется к середине октября.

«На сегодняшний день озимые культуры посеяны в Подмосковье на площади 101,5 тыс. га при плане 97,4 тыс. га, то есть 104% от планового показателя. В том числе сельхозпредприятия региона озимыми зерновыми засеяли 91,3 тыс. га — 105% от плана. Озимый рапс посеян на площади 10,2 тыс. га — 102% от плана», — сказал Воскресенский.