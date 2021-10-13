Сургут, Югра, 13 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Международный аэропорт Сургута работает в штатном режиме несмотря на ограничения, введённые в Югре. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Для входа в здание аэропорта и перелёта внутренними рейсами не требуются QR-коды, справки и ПЦР-тесты. Однако обязательно ношение масок в аэровокзале и на борту воздушного судна.

«С целью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора просим, по возможности, воздержаться от посещения аэровокзала провожающим и встречающим лицам», — обращается пресс-служба аэропорта к гражданам.