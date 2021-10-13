Златоуст, Челябинская область, 13 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области трое граждан обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, среди них была 16-летняя девушка. На преступном деянии троица попалась днём 6 мая. Их заподозрили в попытке продать более 12 граммов вещества.

Расследование данного уголовного дела уже находится в завершающей стадии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее у одного из челябинцев изъяли более 1,6 кг. вещества.