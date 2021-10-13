Приштина, Сербия, 13 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Косово 13 октября одобрило концепцию проведения веттинга — проверки прошлого чиновников — в правоохранительной системе.

Vetevendosje.org] Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе презентации документа министр здравоохранения Альбулена Хаджиу назвала его «хорошим и удачным началом реформы правоохранительной системы».

По словам министра, правительство «больше, чем когда бы то ни было раньше», настроено на проведение реформы системы правосудия, чтобы установить верховенство права и вернуть доверие граждан.

Премьер-министр Косово Альбин Курти подчеркнул важность того, чтобы судьи были независимыми не только по форме, но и по содержанию.