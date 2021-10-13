Майкоп, 13 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Майкопе глава Адыгеи Мурат Кумпилов оценил перспективы экскурсионного проекта «Долина Мые», сообщает ИА REGNUM.

Алексей Гусев «Долина Мые»

«Адыгея — туристический регион, ежегодно привлекающий сотни тысяч людей из всех уголков нашей страны. И мы стремимся знакомить гостей республики не только с её природными красотами, но и с историей, культурой адыгского народа», — заявил Мурат Кумпилов.

Проект реализуется некоммерческой организацией «Культпросвет» совместно с управлением культуры администрации Майкопа. На эти цели из республиканского бюджета выделен грант в размере 1 млн 155 тысяч рублей. Участниками проекта могут стать как гости, так и жители республики. Для них подготовлены четыре экскурсионных маршрута по памятным и узнаваемым местам столицы Адыгеи.

«Один из самых интересных, на мой взгляд, туров — «Адыгский очаг», экскурсия на смотровую площадку монумента «Единение и Согласие». Впервые она прошла в минувшее воскресенье и собрала 30 человек, в том числе — гостей из Кемерово и Петропавловска-Камчатского», — сообщил глава республики.