Тамбов, 13 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Администрация Тамбовской области и АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации» в рамках форума информационных технологий «Инфотех», который проходит в Тюмени, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По видеосвязи к участникам подписания соглашения и гостям форума обратился временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Форум «Инфотех» организован при поддержке Минцифры России и является крупнейшей площадкой, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого секторов для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней.

К гостям и участникам форума по видеосвязи обратился временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Он отметил важность современных технологий в улучшении жизни людей, налаживании более эффективных каналов коммуникации между властью и обществом и сделал акцент на том, что цифровизация является одним из приоритетных направлений деятельности исполнительной власти региона.

«Соглашение направлено на создание и обеспечение функционирования в Тамбовской области регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта. Конечно же, для нас это важно», — сказал Максим Егоров.

По словам руководителя региона, документ нацелен на продвижение инициатив в трех ключевых направлениях: экономика, социальная сфера, экология, он предусматривает координацию взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными обществами и органами государственной власти.

«Мы должны думать о внедрении именно программ, продуктов, которые направлены на применение искусственного интеллекта в рамках трансформации наших городов, развития нашего региона. И я очень рад, что такое соглашение подписано, — подчеркнул Максим Егоров. — Конечно же, цифровизация — одно из главных направлений деятельности администрации Тамбовской области. Я уже поставил определенные задачи цифровой трансформации, и, конечно же, искусственный интеллект является основополагающим и на него надо опираться».

Региональный центр применения искусственного интеллекта создается в целях реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Его деятельность позволит Тамбовской области получить дополнительные возможности для цифрового планирования и прогнозирования, обеспечения мониторинга исполнения поручений и реализуемых инициатив в части обратной связи с гражданами, а также создать новые предложения для бизнеса как на локальных рынках, так и при развитии экспорта информационных технологий.