Вашингтон, 14 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. С ноября США вновь откроют свои сухопутные границы с Мексикой и Канадой для полностью вакцинированных путешественников, сообщает 13 октяря BBC.

TheDigitalWay Турист

Те, кому ранее был запрещен въезд в США из-за пандемии, смогут попасть в страну по любой причине, используя наземные и паромные пункты пропуска.

Невакцинированным путешественникам по-прежнему будет запрещен въезд в США из Мексики и Канады по суше. Авиаперелеты разрешены при налиции отрицательного теста на COVID-19.

Напомним, что США ввели запрет на поездки из Мексики и Канады с марта 2020 года.

В настоящее время большинство туристов, побывавших за последние 14 дней в Великобритании, Китае, Индии, Южной Африке, Иране, Бразилии и ряде европейских стран, не допускаются в США.