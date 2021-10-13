Красногорск, 13 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. С июля 2021 года в Подмосковье провели свыше 17,2 тыс. проверок соблюдения жителями масочного режима. Об этом 13 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Контрольные мероприятия проводятся сотрудниками Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администрации и общественными деятелями. Рейды проводятся в общественных местах: торговых центрах, магазинах, автомобильных заправках.

«За четыре месяца проведено 17,2 тыс. рейдов во всех муниципальных образованиях Московской области. В результате рейдов проверено 21,8 тыс. граждан региона. Со всеми были проведены профилактические беседы. Ежедневно на проверках было задействовано более 140 сотрудников ведомства», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.