Москва, 13 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Процедура регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ведётся в 30 странах. Об этом сообщили 13 октября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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«Препарат зарегистрирован уже в 15 странах, ожидается регистрация ещё в 30 государствах в следующем месяце», — говорится в сообщении.

В РФПИ добавили, что производство «Спутника Лайт» планируется наладить более чем в десяти странах. В частности, выпуск препарата ожидается в Индии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Мексике, Аргентине, Сербии и Турции.

Напомним, ранее сегодня в РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала эффективность 70% против штамма коронавируса «дельта», что превышает показатели многих зарубежных двухкомпонентных вакцин.