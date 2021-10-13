Нижний Тагил, Свердловская область, 13 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области водитель автобуса отказался везти женщину ребёнком-инвалидом. По факту публикаций СМИ идёт проверка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

OpenClipart-Vectors Инвалидная коляска

По данным изданий, это произошло утром 8 октября. Якобы гражданин не пустил пассажирку с ребёнком в кресле-коляске в салон автобуса. Он не открыл заднюю дверь, заявив, что внутрь с коляской нельзя. При этом, салон не был заполнен пассажирами.

Прокуратура проверит достоверность изложенных в СМИ сведений. Если факты подтвердятся, то ведомство примет соответствующие меры.