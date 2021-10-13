Найроби, 13 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Кенийская спортсменка Агнес Джебет Тироп найдена убитой в своём доме, сообщает 13 октября пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.

diaznash Найроби. Кения

На теле 25-летней женщины было обнаружено несколько ножевых ранений.

Обстоятельства убийства устанавливаются.

Напомним, Агнес Джебет Тироп выступала в беге на длинные дистанции. Она дважды завоёвывала бронзовые медали чемпионатов мира, а в 2015 году выиграла золотую медаль чемпионата мира по кроссу.

Погибшая участвовала в недавних Олимпийских играх в Токио.