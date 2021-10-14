Вашингтон, , 07:54 — REGNUM В следующем году клиентов социального срахования США обяжут выплатить на 5,9% больше, что является самым большим повышением с 1982 года, объявило 13 октября Управление социального обеспечения.

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Пенсионеры будут вынуждены платить на $92 больше каждый месяц. В 2022 году каждый выплатит $1 657.

Причина повышения заключается в том, что инфляция стремительно растет.

Примерно 70 млн человек, получающих социальное страхование, включая пенсионеров, американцев с ограниченными возможностями и других, выплачивают тариф, который корректируется каждый год. Корректировка основана на годовом росте инфляции и призвана помочь получателям пособий справиться с ростом цен.

В 2021 году эта поправка составила 1,3%, что означает прибавку примерно в $20 в месяц для пенсионеров.