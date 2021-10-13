Архангельск, 13 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Архангельской области не ожидают поставку вакцины «КовиВак». Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

«Решение по отгрузке вакцины принимается на федеральном уровне […] В ближайшее время не планируется поставка вакцины «КовиВак» в регион. В настоящее время в большом количестве есть вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт», которая рекомендована абсолютно всем к применению», — сообщил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области ревакцинацию от ковида прошли более 10 тысяч человек.