Киев, , 17:22 — REGNUM Украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в контактной группе Микко Киннунена остановить войну в Донбассе.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе отмечается, что неравнодушные граждане Украины, глубоко озабоченные судьбой страны и уставшие от братоубийственной войны на Юго-Востоке, жертвами которой уже стали 15 тысяч их сограждан по обе стороны линии разграничения, в своей петиции просят Зеленского и Киннунена:

— Остановить братоубийственную войну в Донбассе. Установить прямые контакты между Вооруженными силами Украины и вооруженными формированиями неподконтрольных территорий («народной милицией»). Ввести строгие меры ответственности за нарушения перемирия.

— Организовать прямой диалог и переговоры представителей Украины с представителями неподконтрольных территорий Донбасса на всех возможных уровнях.

— Упразднить введенные Киевом военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях, лишающие украинцев возможности полноценно участвовать в выборах и реализовывать права, гарантированные нам Конституцией Украины.

— Принять все необходимые меры для скорейшего снятия экономической блокады, оказывающей негативные последствия для всей Украины.

— Предоставить неподконтрольным территориям Донбасса закрепленный в Конституции особый статус/автономию в соответствии с Минскими соглашениями.

— Предоставить амнистию всем участникам конфликта в Донбассе по аналогии с амнистией, предоставленной участникам майдана-2014.

Также в обращении отмечено, что авторы просят всех неравнодушных жителей Украины, представителей всех наций и вероисповеданий подписать петицию и поддержать стремление украинского народа установить мир на Украине, прекратить кровопролитие и гуманитарную катастрофу.

На данный момент петицию подписали уже около 6 тысяч.

Отметим, что власти Украины традиционно не отреагировали на документ.