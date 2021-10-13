Пенза, 13 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Пензе на территории Олимпийской аллеи будет вестись осенняя акарицидная обработка. Мероприятия с рамках борьбы и профилактики с клещами начнут проводить 13 октября с 21:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

egor347 Осторожно, клещи!

Лесопарковая зона вдоль дорожек, примыкающих к улицам Лермонтова и Окружной, будет открыта для посетителей после дезинсекции 17 октября с 08:00, уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, в конце сентября в Пензенской области пострадавшими от клещей с начала сезона активности числились 2974 человека, из них 752 ребенка в возрасте до 14 лет.

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