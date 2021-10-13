Москва, 13 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В оперштабе Москвы рассказали о том, как будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19 в школах. «Мы считаем, что данным сообщением городские власти дезинформируют москвичей. Предоставленная информация не имеет ничего общего с действительностью», — заявила 13 октября представитель родительских организаций «Родители Москвы», «Лига родителей на защите традиционного образования», Ответственный секретарь Объединенного Движения родителей и учителей России «Школа — наше дело» Руфь Браверман.

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Она обратила внимание на лукавство чиновников, которые, объясняя безопасность тестирования, ссылаются на то, что экспресс-тест можно купить в аптеке, ведь они сделаны для самодиагностики. Действительно, тесты можно купить в аптеке, но не для самодиагностики. Изучив на сайте Роспотребнадзора документацию 10 торговых марок, представленных в России, которым выдано разрешение на продажу в аптеках, специалисты пришли к заключению, что у всех производителей в лицензии стоит высший 3 класс потенциального риска применения медицинского изделия.

Опровергла общественница и утверждения о безопасности и безболезненности мазка. Вот как она объяснила процедуру: «Утверждается, что мазок берется из носа ватной палочкой. Мазок берется с пористого тела носоглотки. Там же находится мягкое тело, по словам врача-эндокринолога, являющееся в действительности отростком мозга, постоянное механическое воздействие на этот участок в большом количестве случаев может приводить к нарушению кровообращения передней доли мозга, с последующим ранним инсультом. Далее утверждается, что процедура безболезненная, мягкой палочкой себе невозможно повредить. Любой, кто проходил эту процедуру скажет вам, что она не безболезненная и очень неприятная. Кроме того, в носоглотке значительное количество тонких органов, которые легко повредить при неловком движении палочкой для забора биоматериала, от потери обоняния до прокола тонкой перегородки между носоглоткой и мозгом».

Правозащитники разошлись с московскими чиновниками и в мнении о том, кто и при каких условиях может производить забор биоматериалов. Ведь в инструкции к предложенным правительством Москвы тестам производитель оговаривает, что применятся они должны только в лабораторных условиях, лицами старше 18 лет имеющими высшее или средне-специальное образование, и имеющими надлежащую квалификацию для такого рода исследований. То есть не всякий врач имеет право это делать.

В то время, как в своих рекомендациях оперштаб утверждает, что для забора биоматериала не нужны специальные медицинские навыки, ведь тесты разработаны для самостоятельной диагностики. Ничего подобного, утверждает Браверман, мы проанализировали инструкции 10 российских производителей, и во всех написано — для использования в специальных лабораториях. На домашнее применение тестов Роспотребнадзор этим производителям разрешений не выдавал.

Помимо этого общественников привело в крайнее недоумение решение возложить обязанность определять, кто будет делать анализы, власти намерены на директоров школ. Ведь если директор решит самостоятельно этот вопрос, он тут же подпадает под незаконную медицинскую деятельность, лицензии на которую у него нет. Кроме того, объясняя, что в случае отказа ребенка от услуг чужих людей, сделать тест могут родители — это то же принуждение к не законной медицинской деятельности.

Отказывая ребенку в праве на отказ от тестирования, 20 статью ФЗ 323 «Об охране здоровья», в которой определяется обязательное согласие, и право человека выбирать медицинскую организацию.

«Также, в своих инструкциях производители требуют специальных навыков по обращению с материалами высокого класса патогенности. И по инструкциям ВОЗ и по правилам Минздрава весь отработанный материал считается условно патогенным, потому что показанный отрицательный результат, не может считаться 100% отрицательным. Конечно же ни у каких у учителей, ни у каких родителей нет навыков обращения с таким материалом», — заключила представительница родительского сообщества.