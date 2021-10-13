Архангельск, 13 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Архангельской области ревакцинацию от COVID-19 прошли более десяти тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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«Ежедневно в регионе повторную прививку от коронавируса делают 500−600 человек, также с каждым днем всё больше северян приходит на первичную вакцинацию», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Архангельской области число заболевших ковидом пополнили 334 человека.