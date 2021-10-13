Москва, 13 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые ракеты развивают скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

Об этом он сообщил на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

При обсуждении вопросов стратегической стабильности ведущая заявила, что в России разработано гиперзвуковое высокоточное оружие, летящее со скоростью 3 Маха.

«Нет, нет, нет… Три Маха — это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», — поправил её Путин.