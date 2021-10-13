Москва, , 17:03 — REGNUM Госдума на заседании 14 октября обсудит законопроект, направленный на защиту пенсионных накоплений граждан от недобросовестных страховщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Сейчас, если человек досрочно переходит в другой негосударственный пенсионный фонд (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в 5 лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. Причем, удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.

В целом ряде случаев люди, узнав о том, их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могли.

По данным Счетной палаты, только в период с 2015 по 2019 годы граждане потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 млрд рублей.

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«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — сказал Володин.

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