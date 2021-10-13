Пушкино, Московская область, 13 октября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Пушкино. Об этом 13 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 154 человека. Следом за Пушкино идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 148 человек. На третьем месте расположилась, где COVID-19 диагностировали у 130 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1898 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 13 октября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.