Москва, , 16:58 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 14 октября обсудит в первом чтении законопроект о запрете списания банками единовременных социальных выплат государства в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Выбивание долга Kachestvo.ru

Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет начиная с 1 января 2021 года, отметил Володин.

Кроме того, законопроект усиливает защиту социальных выплат от списания по исполнительному производству, норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении.

«Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврата. Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно», — говорит Володин.

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