Москва, 13 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Молодой мужчина, устроивший стрельбу возле школы на Ленинском проспекте в Москве, использовал страйкбольное оружие. Об этом 13 октября сообщили в столичном главке МВД России.

Paul Wordingham Стрельба

Уточняется, что стрелок попытался скрыться, но был задержан, пострадавших в результате его действий нет.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный устроил стрельбу возле одной из школ на Ленинском проспекте в Москве.