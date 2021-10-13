Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 18:01 — REGNUM Республика Сербская не принимает закон о запрете отрицания «геноцида в Сербренице», навязанный бывшим верховным представителем в Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, и поэтому Баня-Лука разработала собственный закон о неприменении спорного законодательного решения. Об этом рассказал 13 октября член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Очень важна процедура имплементации нашего закона. Конституционный суд Республики Сербской постановил, что закон в порядке. Наверное, дело дойдет до Конституционного суда БиГ, который все законы, принятые в Республике Сербской, автоматически провозглашает недействительными. Но я должен сказать, что закон, за который проголосовал парламент Республики Сербской, будет действительным. Нет нужды снова возвращать закон в парламент», — рассказал Додик телеканалу РТРС.

Напомним, что в служебном вестнике Республики Сербской ранее был опубликован приказ президента Жельки Цвиянович, в соответствии с которым закон Инцко прекращает действие на территории автономии.