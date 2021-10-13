Додик: Республика Сербская не нуждается в мнении конституционного суда БиГ
Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 13 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Республика Сербская не принимает закон о запрете отрицания «геноцида в Сербренице», навязанный бывшим верховным представителем в Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, и поэтому Баня-Лука разработала собственный закон о неприменении спорного законодательного решения. Об этом рассказал 13 октября член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
«Очень важна процедура имплементации нашего закона. Конституционный суд Республики Сербской постановил, что закон в порядке. Наверное, дело дойдет до Конституционного суда БиГ, который все законы, принятые в Республике Сербской, автоматически провозглашает недействительными. Но я должен сказать, что закон, за который проголосовал парламент Республики Сербской, будет действительным. Нет нужды снова возвращать закон в парламент», — рассказал Додик телеканалу РТРС.
Напомним, что в служебном вестнике Республики Сербской ранее был опубликован приказ президента Жельки Цвиянович, в соответствии с которым закон Инцко прекращает действие на территории автономии.