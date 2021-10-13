Казань, 13 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Татарии возросли темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вторые сутки подряд фиксируют более 15 тыс. человек, прошедших иммунизацию от COVID-19, сообщает 13 октября республиканский минздрав.

Вакцинация

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Всего в Татарии по состоянию на 13 октября от COVID-19 вакцинированы 1 млн 151 тыс. 862 человека, за сутки привили 15 015 человек. Второй компонент антиковидной вакцины получили 972 564 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани по проспекту Камалеева с 13 октября можно пройти вакцинацию против гриппа и коронавируса.

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