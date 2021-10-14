Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Крупнейшие либеральные СМИ США проигнорировали тот факт, что в образовательном космическом видео на YouTube с участием вице-президента Камалы Харрис участвовали дети-актеры, а не простые школьники, хотя Белый дом уверял, что детей не отбирали. Это является очередным провалосм постановочной компании демократов, 13 октября сообщает Fox News.

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Видеоролик, который на прошлой неделе был распространен НАСА и снят канадской производственной компанией Sinking Ship Entertainment, должен был заинтересовать детей космосом. В съемках учавстовал астронавт НАСА Шейна Кимброу, находящийся на Международной космической станции.

Харрис стал предметом насмешек в социальных сетях за то, что с чрезмерным, явно наигранным энтузиазмом общалась с пятью детьми, которые гуляли с ней по Военно-морской обсерватории.

Позже один из актеров, учавствоваший в ролике, 13-летний Тревор Бернардино, рассказал телеканалу KSBW из Монтерей-Бэй, что он прошел прослушивания, где ему пришлось проччиатать монолог и пройти собеседование, прежде чем он получил эту роль.

Ни одна из трех основных вещательных компаний США до сих пор не упомянула широко разрекламированное видео Харрис в своих утренних и вечерних выпусках новостей. Даже круглосуточные кабельные сети CNN и MSNBC не нашли времени, чтобы рассказать о детях-актерах.Позднее в Белом доме заявили, что YouTube отбирал детей-актеров, а не Харрис. Издание отмечает, что факт игнорирования крупнейшими СМИ манипуляций Белого дома указывает на предвзятое отношение. Ведь в 2015 году эти же СМИ насмехались над Дональдом Трампом за то, что он заплатил актерам за участие в запуске его предвыборной кампании в Trump Tower.