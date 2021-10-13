Москва, 13 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Совет Думы направил проект федерального бюджета на 2022−2024 годы во вновь образованные комитеты для подготовки предложений и замечаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Задача комитетов — проанализировать госпрограммы по своему профилю и до 18 октября передать свои заключения в комитет по бюджету и налогам», — сказал Володин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые приоритеты бюджета — это, прежде всего, устойчивое развитие страны, обеспечение ее безопасности и сохранение всех социальных обязательств перед гражданами.

«В ходе работы над законопроектом нам предстоит оценить, какие средства правительство планирует в ближайшей перспективе направить на поддержку семьи, преодоление бедности, борьбу с безработицей, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Насколько финансовое обеспечение каждого раздела, каждой государственной программы соответствуют поручениям, которые дал президент. Особое внимание уделим законодательному обеспечению реализации посланий Федеральному Собранию и национальным проектам», — заявил спикер Госдумы.

Обсуждение бюджета будет проходить открыто, с участием профильных министров и экспертов. Заседания комитетов в таком формате начались уже на этой неделе.

Первое чтение законопроекта состоится 28 октября.