Москва, 13 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. По итогам года Россия может выйти на рекордные объемы поставок газа на глобальный рынок, об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнёрами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идём навстречу нашим партнёрам, готовы обсуждать дополнительные действия», — отметил президент.

Он добавил, что реализация крупных инфраструктурных проектов совместно с европейскими компаниями ведёт к значительному снижению выработки парниковых газов.

Как сообщалось ранее, Путин во время выступления на Международном форуме заявил, что для сохранения контракта России с Украиной на поставку газа необходимо привести в рабочее состояние украинскую газотранспортную систему и понимать объемы, в которых заинтересована Европа.