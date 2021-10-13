Белгород, 13 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Белгородской области 13 октября впервые подтвердили 259 новых случаев заражения коронавирусом, что на восемь больше, чем выявлено сутками ранее. Зарегистрировано три летальных исхода, среди скончавшихся — житель Свердловской области 1951 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 1 779 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 56 774 носителя инфекции. Справился с заражением 49 661 человек, в том числе 214 выписаны за сутки. От осложнений скончались 1227 пациентов.

Лечатся в стационарах 1 567 жителей, получают амбулаторную помощь 4 206 человек, на самоизоляции находятся 15 779 белогородцев.

Полный курс иммунизации прошли 720 346 добровольцев, всего в регионе на вакцинацию от COVID-19 подана 768 901 заявка.