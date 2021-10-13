Нижний Новгород, 13 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области цены и тарифы в сентябре 2021 года увеличились почти на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает «Коммерсант — Приволжье».

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Наиболее активно за это время дорожали продовольственные товары — почти на 9,7%.

При этом сахар вырос в цене на 33,5%, куриные яйца — почти на 25,9%, овощи — более чем на 14,3% и мясо — на 14%.

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Непродовольственные товары прибавили в стоимости в среднем около 8,4%.

За год мебель подорожала на более чем 16,4%, строительные материалы — более чем на 15,8%, а легковые автомобили — на 15,8%).

Цены на услуги в среднем увеличились на 3,7%. В том числе медицинские услуги — на 7,5%.

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