Москва, 13 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу возле школы на Ленинском проспекте в Москве, задержан. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия Стрельба

Ружьё, из которого производилась стрельба, оказалось страйкбольным. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный человек устроил стрельбу возле одной из столичных школ. Во время инцидента никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыл ОМОН.