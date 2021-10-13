Вашингтон, 13 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Зендая высказалась относительно её романа с коллегой Томом Холландом. Об этом 13 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Зендая и Том Холланд

Как отмечает СМИ, Зендая считает своего возлюбленного талантливым актёром. «Что касается наших отношений… Мне с ним легко, комфортно, и очень весело. На самом деле, я давно себя так хорошо не чувствовала», — призналась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Зендая и Том Холланд вместе снимаются в серии фильмов студии Marvel о Человеке Пауке. Летом 2021 года американские папарацци сфотографировали Зендаю и Тома Холланда за поцелуями в машине.