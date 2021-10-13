Калуга, 13 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Калуге стартовала образовательная программа «Мама-предприниматель». 33 участницы, планирующие открытие своего дела, проходят обучение основам ведения бизнеса, разработке и презентации собственных проектов. Об этом 13 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Фото Агентства развития бизнеса Калужской области Конкурс «Мама-предприниматель»

В ходе пятидневного интенсива начинающие предпринимательницы получат навыки поиска ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, им расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. В рамках конкурса состоялась серия бизнес-визитов в пекарню, на предприятие по выращиванию цветов и в студию фитнеса. Руководители калужских компаний рассказали об эффективных решениях и дали советы успешного старта выбранного дела.

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» стартовала в 2013 году. В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За несколько лет в программе приняли участие почти шесть тысяч женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В Калужской области программа проходит при поддержке министерства экономического развития Калужской области, центра «Мой бизнес» и областного Агентства развития бизнеса.