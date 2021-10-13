Москва, 13 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Злоумышленник, который устроил стрельбу рядом с московской школой на Ленинском проспекте, задержан сотрудниками полиции, сообщает 13 октября столичное управление МВД.

Lisa Roe Стрельба

Оружие, из которого молодой человек стрелял у школы №1260, было страйкбольным.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября возле ограды школы на Ленинском проспекте в Москве молодой человек с автоматом несколько раз выстрелили и затем скрылся.