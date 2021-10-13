Москва, , 17:00 — REGNUM Увеличение числа комитетов, вице-спикеров Госдумы и формирование их аппаратов и секретариатов «не приведет к росту расходов на содержание Государственной думы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы найдем решения без дополнительных бюджетных расходов и без увеличения штатной численности сотрудников», — сказал он.

Володин также выразил уверенность, что благодаря предпринимаемым мерам получится и в дальнейшем выходить на экономию средств.

Меры связаны с обеспечением международной деятельности, по транспортному обеспечению, по оптимизации закупочной деятельности, в частности, по гостиничному обеспечению.

В Госдуме восьмого созыва одиннадцать вице-спикеров, а значит, и секретариатов тоже одиннадцать, кроме того возросло число комитетов — до 32.

Ранее спикер Госдумы Володинсообщил, что за весь седьмой созыв сэкономили почти 2,4 млрд рублей. Прежде всего, сберечь средства позволил отказ от «парламентского туризма» за рубеж.

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