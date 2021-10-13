Москва, , 16:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил Игоря Дивейкина на должность руководителя аппарата Государственной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября сообщили в аппарате Госдумы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Володин предложил кандидатуру Игоря Дивейкина на рассмотрение Совета Госдумы. После обсуждения и согласования членами Совета председатель Госдумы назначил Дивейкина руководителем аппарата Государственной думы», — сказали в аппарате.

Также на Совете Госдумы Володин сообщил о том, что принял решение назначить Ольгу Савастьянову руководителем своего секретариата.

Глава секретариата обеспечивает работу Совета Думы и председателя Госдумы.

Ранее Ольга Савастьянова возглавляла комитет Госдумы VII созыва по контролю и регламенту, однако по итогам выборов в Госдумы очередного созыва мандат не получила.

Совет Думы на заседании 22 марта 2021 года освободил Татьяну Воронову от должности руководителя аппарата нижней палаты парламента и назначил на этот пост ее первого заместителя Игоря Дивейкина.

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