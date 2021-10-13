Бишкек, 13 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Парламент Киргизии одобрил новые структуру и состава кабинета министров. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 13 октября.

Садыр Жапаров

Предложенных президентом Садыром Жапаровым кандидатов на министерские посты поддержали 87 из 97 зарегистрированных на сессии депутатов. Против не проголосовал никто.

Затем глава государства подписал указы о назначении:

премьер-министром и главой администрации президента — Акылбека Жапарова ,

, первым вице-премьер-министром — Арзыбека Кожошева ,

, вице-премьер-министром — Азиза Аалиева ,

, вице-премьер-министром по соцблоку — Эдиля Байсалова ,

, вице-премьер-министром и председателем госкомитета нацбезопасности — Камчыбека Ташиева ,

, министром иностранных дел — Руслана Казакбаева ,

, министром транспорта и коммуникаций — Эркинбека Осоева ,

, министром сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбека Джаныбекова ,

, министром энергетики — Доскула Бекмурзаева ,

, министром природных ресурсов, экологии и технадзора — Динару Кутманову , министром здравоохранения — Алымкадыра Бейшеналиева ,

, министром здравоохранения — , министром образования и науки — Болотбека Купешева ,

, министром обороны — Бактыбека Бекболотова ,

, министром внутренних дел — Улана Ниязбекова ,

, министром чрезвычайных ситуаций — Бообека Ажикеева ,

, министром экономики и коммерции — Данияра Амангельдиева ,

, министром финансов — Алмаза Бакетаева ,

, министром юстиции — Аяза Баетова ,

, министром культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамата Жаманкулова ,

, министром труда, социального обеспечения и миграции — Кудайбергена Базарбаева.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 13 октября, президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку правительство и уволил председателя кабинета министров Улукбека Марипова.