Москва, 13 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В России невозможно представить кризис рынка электроэнергии, который сейчас переживает Европа из-за перехода на возобновляемые источники энергии, с таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить. Долгосрочный подход к развитию ТЭКа позволяет нам обеспечивать цены на электроэнергию для населения и предприятий на самом низком уровне в Европе. Для сравнения: средняя цена электроэнергии в России в пересчёте на евро составляет около 20 евро за мегаватт-час, В Литве — 256, в Германии и Франции — 300, в Великобритании — 320. Рост тарифов ограничен и чётко регулируется в нашей стране, в отличие от европейских стран, где из-за увеличения стоимости выработки электроэнергии тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, например, в последнее время поднимаются едва ли не ежемесячно», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил, что непостоянство выработки электроэнергии методами, основанными на возобновляемых источниках энергии приводит к дефициту электроэнергии в Европе и как итог, к скачкообразному росту цен на газ.