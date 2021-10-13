Ульяновск, 13 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Новая партия медикаментов для обеспечения амбулаторных пациентов препаратами от COVID-19 поступила в поликлиники Ульяновской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pixabay.com Лекарства

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На склад Ульяновской госаптеки сегодня поступило более 3 тыс. упаковок антибиотиков. В сентябре в регионе из-за роста заболеваемости возникли трудности с обеспечением лекарственными средствами амбулаторных пациентов с COVID-19. Из федерального бюджета на закупку лекарств для больных, получающих лечение на дому, в Ульяновскую область было направлено 47,4 млн рублей, из региональной казны — 40 млн рублей. На эти средства закупили противовирусные препараты, антикоагулянты и антибиотики.

На 13 октября в Ульяновской области на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 10 874 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ульяновской области с 1 января 2021 года выявлено 50 220 случаев заражения COVID-19 (4063,9 на 100 тыс. человек).

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