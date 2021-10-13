Рига, 13 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии (VARAM) потребовало от самоуправления города Юрмалы пересмотреть решение об увеличении платы за въезд в город и о продлении платного периода парковки.

Krd.ru Парковка

Как сообщили в министерстве, решение противоречит Закону об автодорогах, который прямо говорит, что использование государственных дорог и дорог самоуправлений в стране является бесплатным и самоуправление не может устанавливать плату. Юрмальская дума сделала въезд платным и тем самым ограничило транзитное движение через свою территорию, отмечается в обращении.

Министерство считает, что таким образом муниципалитет принял правила, которые противоречат закону.

Кроме того, повышение платы за въезд может негативно повлиять на местную предпринимательскую среду. В министерстве предложили властям Юрмалы пересмотреть и это повышение.

Согласно решению властей Юрмалы, с 1 апреля 2022 года плата за въезд в город-курорт станет круглогодичной, а не будет взиматься только в летний сезон. Также плата повысится: за въезд каждой автомашины придется платить три, а не два евро, как было прежде.