Москва, 13 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле школы на Ленинском проспекте в Москве, сообщает 13 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Lisa Roe Стрельба

Предположительно, огонь вёлся из автомата.

«Около одной из школ на Ленинском проспекте неизвестный, предположительно из автомата, устроил стрельбу. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работает ОМОН», — цитирует слова собеседника агентство ТАСС.

Стрелявший скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

Очевидцы сообщают, что молодой человек с автоматом стоял возле школьной ограды, затем несколько раз выстрелил и скрылся.