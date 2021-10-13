Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.

Assembly.spb.ru Роман Коваль

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили 13 октября в Следственном комитете России.

Экс-депутат парламента Петербурга обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере, а его помощник — в посредничество во взяточничестве. Коваль был задержан 30 июля 2020 года сотрудниками ФСБ и с тех пор находился под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и большой штраф.

Как считает следствие, в 2017—2020 годах Коваль через посредника Гришина получил от представителя ряда коммерческих структур взятку в размере 10,6 млн рублей и автомобиль премиального класса Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. За эти подношения он поспособствовал выделению субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти государственным учреждениям здравоохранения Петербурга. После чего коммерсанты, организовавшие дачу взятки, заключили с этими медучреждениями государственные контракты.

Кроме того, как уверено следствие, в 2019 году Коваль при помощи Гришина получил от представителя ООО «Рубин» взятку в 800 тыс. рублей за способствование выделению субсидии на приобретение и монтаж лифтового оборудования одному из родильных домов Петербурга, с которым впоследствии ООО «Рубин» заключило государственный контракт.

«В целях обеспечения конфискации и исполнения приговора суда на полученный Ковалем в качестве взятки автомобиль Audi Q7, а также на имущество обвиняемых в общей сумме более 17 млн рублей наложен арест», — уточнили в СКР.