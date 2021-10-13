Грачаница, 13 октября 2021, 17:15 — REGNUM Епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви 13 октября призвала боевиков «РОСУ» (так называемая специальная полиция под руководством сепаратистского правительства в Приштине — ИА REGNUM) срочно покинуть север Косово и Метохии и не допустить дополнительного обострения ситуации.
«Использование силы со стороны косовской полиции, особенно огнестрельного оружия, является открытым актом агрессии против граждан на этнической почве, который может вызвать ужасающую нестабильность», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.
Епархия Рашско-Призренская призвала KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM) и международную миссию EULEX (гражданская миссия ЕС в Косово — ИА REGNUM) срочно установить мир и порядок и защитить граждан от насильственных действий полиции, а граждан — проявить максимум сдержанности.
Напомним, что утром 13 октября боевики «РОСУ» ворвались на север Косово и Метохии под предлогом борьбы против контрабанды. Они разгромили несколько магазинов и аптек в северной Митровице и Звечане. Сербы вышли на акции протеста, которые закончились тем, что боевики открыли огонь по протестующим, среди которых есть тяжело раненные.